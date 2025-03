Divergência entre prefeitos ameaça início de vigência da reforma tributária

Aprovada pelo Congresso e regulamentada pelo presidente Lula, a reforma tributária corre o risco de não começar a vigorar no prazo previsto por causa de uma disputa de poder entre a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que reúne os gestores de capitais e grandes cidades brasileiras. Durante quase três horas, os prefeitos se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar chegar a um consenso em relação à formação provisória do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).