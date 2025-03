Cesta básica ficará mais cara com a reforma tributária? Entenda

Lista de produtos que terão alíquota zero contém 22 itens considerados essenciais para a alimentação dos brasileiros.

A reforma tributária, sancionada presidente Lula no início deste ano, refaz a estrutura dos impostos sobre o consumo no país. Enquanto alguns produtos terão taxação extra, a regulamentação determina a isenção total para alimentos considerados essenciais da cesta básica nacional. Ou seja, eles terão alíquota zero.