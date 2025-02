CNM reage à fala de Sebastião Melo sobre municípios pequenos viverem de "mesada"

Não é de hoje que o debate sobre a reforma tributária opõe as duas principais entidades que representam os municípios brasileiros. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apoiou as mudanças no sistema, enquanto a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) viu com desconfiança o impacto futuro sobre as suas associadas — cidades com mais de 80 mil habitantes. As divergências agora ocorrem em torno da composição do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).