STF reforça segurança com monitoramento de espaços e acesso restrito para julgar Bolsonaro e outros sete denunciados

Plenário da Primeira Turma tem espaço menor do que o tradicional, que abriga os 11 ministros da Corte. Na foto, sessão do dia 18 de março.

O esquema comandado pela Polícia Judicial também será efetuado no plenário da Corte, e em outros lugares da sede do STF. A Corte também ampliou o número de aparelhos raio-x instalados no hall do prédio.