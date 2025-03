"Temos que confiar no STF", diz Lewandowski sobre julgamento de Bolsonaro e sete aliados

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse nesta quarta-feira (26) que é preciso "ter a confiança de que a justiça será feita " no julgamento do processo da tentativa de golpe de Estado em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados se tornaram réus.

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Lewandowski declarou também que é preciso acreditar no trabalho feito pelos magistrados da Corte, da qual ele já foi integrante.

— Os acusados terão um julgamento que se procederá segundo o devido processo legal e terão direito ao contraditório e a ampla defesa. Nós temos que confiar no Supremo Tribunal Federal , que é integrado por juízes altamente preparados , foram indicados pelo Presidência da República, sabatinados pelo Senado Federal e todos têm, pela Constituição, notável saber — afirmou Lewandowski.

Bolsonaro e outros sete aliados réus

Nesta quarta, a Primeira Turma do STF tornou réus, por unanimidade, Bolsonaro e aliados dele por tentativa de golpe de Estado . Quatro ministros acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, pelo recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Com a decisão, eles respondem processo penal por cinco crimes — organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. As penas em caso de condenação podem chegar a 43 anos de prisão.