Duas mil pessoas passaram pela segunda edição do Flores Jazz Blues Festival, no fim de semana

Show da cantora norte-americana J.J. Thames foi um dos mais comentados da segunda edição do Flores Jazz Blues Festival Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Flores da Cunha recebeu no último final de semana a segunda edição do Flores Blues Jazz Festival, evento que reuniu artistas da música, dança e artes visuais, além de diversas opções gastronômicas, para um público de 2 mil pessoas no Parque da Vindima Eloy Kunz.

Durante os dois dias de festival, o palco recebeu artistas que passearam pelo blues, jazz e soul e suas vertentes, trazendo interpretações de grandes nomes da música e composições autorais.

Destaque na programação paralela do evento, a feira de arte e artesanato reuniu artistas visuais e artesãos que, além de exporem suas obras, produziram peças ao vivo. Cassiano Renosto, Morgana Capeletti e Carlos Eduardo da Rosa pintaram e criaram durante o evento, proporcionando ao público uma experiência imersiva no processo artístico.

Banda Florentina Rock & Soul fez o show de encerramento do evento, já na madrugada de domingo Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Entre os shows mais comentados do festival, a apresentação de J.J. Thames foi um dos momentos mais imersivos do evento. A cantora norte-americana, conhecida como "The Hurricane", entregou uma performance visceral, misturando blues, soul e rock em um espetáculo carregado de emoção, junto com a Alexandre França Blues Band.

- Eu realmente gostei de Flores da Cunha. Eu vi muito pouco, mas é uma cidade linda, cheia de hospitalidade e realmente espero voltar para umas férias" - elogiou a artista, atualmente radicada em Porto Alegre.

O encerramento ficou por conta da Florentina Rock & Soul, que trouxe ao palco um repertório recheado de clássicos do blues, jazz e soul. Com um time de 14 músicos, a banda de 61 anos, "prata da casa", levou o público a uma viagem sonora que resgatou a essência do rhythm blues.