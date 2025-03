Paulinho Dill, de Os Atuais, volta para casa e começa nova fase de reabilitação

O cantor da banda Os Atuais, Paulinho Dill , voltou para casa no sábado (29), depois de meses em tratamento em Passo Fundo , no norte gaúcho.

Vítima de um grave acidente de carro em novembro , ele chegou a ser internado na UTI e teve danos neurológicos que o impediram de reconhecer mesmo as pessoas mais próximas, como a mãe. Estava em tratamento de neuromodulação desde o começo do ano .

Durante o tratamento de Paulinho, a mãe do cantor também precisou passar por uma cirurgia para remoção de câncer. Ela passa bem e, agora, se recupera junto com o filho.

— Agradecemos imensamente todas as mensagens de apoio, as orações e o carinho que recebemos. Seguimos juntos, firmes e confiantes na recuperação de ambos — escreveu Jonas.

Relembre o caso

Paulinho Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, na Região Noroeste. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.