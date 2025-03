Daniela Raad toma posse na presidência da Federação Israelita do RS

Daniela Russowsky Raad, presidente do biênio 2025-2026.

Toma posse oficialmente nesta quinta-feira (27) a nova diretoria da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS). Daniela Russowsky Raad estará à frente da entidade pelo biênio 2025-2026 — cargo que já ocupa, na prática, desde janeiro. A cerimônia que oficializa a mudança ocorre às 19h, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre.