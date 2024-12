Federação Israelita do RS elege nova presidência 

Nova diretoria da Federação Israelita do Rio Grande do Sul.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) elegeu uma nova presidência para o biênio 2025-2026. A entidade será assumida, a partir de janeiro, por Daniela Russowsky Raad, que se torna a mulher mais jovem a ocupar a presidência e a segunda no cargo.