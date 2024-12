Sociedade de Engenharia do RS entrega prêmio ao empresário Norton Quites

Entregue ocorreu no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Camejo Comunicação / Divulgação

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) entregou ao engenheiro civil Norton Quites recebeu o prêmio Engenheiro do Ano na Área Privada.

A entrega, na última semana, fez parte da cerimônia de comemorações dos 90 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e reuniu representantes de diversas áreas da engenharia e do setor público.

Norton Quites é engenheiro civil e fundou a Estaq Sondagens e Fundações em 2018. A empresa atua no setor de fundações no RS e figura no mercado nacional, com operações também em Santa Catarina e São Paulo.

