Últimos dias para doar para o Asilo Padre Cacique com dedução do IR

Pessoas físicas e jurídicas que desejarem apoiar o Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, com doações por meio da dedução do Imposto de Renda (IR) têm até o dia 27 de dezembro para participar.

O recuso irá beneficiar o projeto "Solidariedade: Essa Ideia Nunca Envelhece", que planeja arrecadar R$ 16 milhões para a manutenção da instituição por 24 meses.

O projeto é realizado por meio das doações via Fundo do Idoso, que garante a dedução do IR da próxima declaração. A porcentagem de pessoa física é de 6% do imposto devido, e de pessoa jurídica é de 1%.

— Essa doação é fundamental para manter o custeio da manutenção do asilo. Hoje, sem o Fundo do Idoso, não conseguimos manter a instituição — explica a gerente administrativa do local, Elisiane Albuquerque.

Atualmente o asilo tem uma despesa de R$ 600 mil por mês. Dessa quantia, só os gastos com folha de pagamento gira em torno de R$ 350 mil. Segundo Elisiane, hoje as principais formas de renda do asilo é com alugueis dos moradores — que deixam testamento para a instituição locar os espaços —; 70% do benefício de aposentadoria dos idosos moradores (maioria ganha um salário mínimo, ou seja R$ 988); doações; além dos projetos do Fundo do Idoso.

Para doar, acesse o site www.doecarinho.com.br , vá até a seção 'Outras Formas de Doar', selecione 'Imposto de Renda', clique em 'Doe aqui!', preencha os dados e emita seu boleto.