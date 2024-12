Sorrisos, abraços e piadas: como foi o almoço de dom Jaime como cardeal em Porto Alegre

O evento, no Salão Nobre da Catedral nesta terça-feira (17), reuniu aproximadamente 380 pessoas. Na entrada, o fruto do mar preferido de dom Jaime: camarões ao perfume de limão siciliano, mix de folhas, fitas de abobrinhas e cenoura marinadas, brotos e flores. No prato principal medalhão de filé mignon ao demi-glace com champignons, mousseline de baroa e farofa crocante. A sobremesa peras ao vinho tinto, acompanhadas de sorvete de creme e crocante de castanhas. Tudo isso acompanhado do vinho gaúcho Pierini.