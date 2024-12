Dom Jaime, o "cataúcho", ingressa no panteão dos grandes cardeais que o sul do Brasil deu à Igreja

O mais novo cardeal brasileiro nasceu em Gaspar, entre Blumenau e Navegantes, em Santa Catarina , mas no Rio Grande do Sul atingiu alguns dos postos mais relevantes da Igreja Católica no Brasil - além de arcebispo metropolitano de Porto Alegre , é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) . Neste sábado, o "cataúcho" será elevado ao panteão dos purpurados, entrando pela porta da frente do colégio cardinalício.

Dom Jaime honra a tradição do sul do Brasil de dar ao supremo senado da Igreja grandes nomes. É do Rio Grande do Sul dom Vicente Scherer (1903–1996), um dos mais importantes religiosos do século 20, com importante participação política, assistencial, educacional e eclesiástica. Sua trajetória transcorreu boa parte do século 20: as duas grandes guerras mundiais, a Guerra Fria, a Era Vargas, a campanha da Legalidade, o golpe de 1964 e a redemocratização. Além disso, viveu – e protagonizou – momentos paradigmáticos para a Igreja Católica, como a criação da CNBB e o Concílio Vaticano II.