Santa Casa realiza, pela primeira vez com autorização da Anvisa, tratamento de câncer de próstata por terapia radioligante

Tratamento foi realizado no início do mês de dezembro.

A Santa Casa de Porto Alegre aplicou, em dezembro, a primeira terapia radioligante para tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração. O método foi aprovada pelo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no começo do ano e esta foi a primeira aplicação com a liberação no Rio Grande do Sul.