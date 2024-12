STF autoriza fornecimento de remédio de R$ 16,5 milhões para Distrofia Muscular de Duchenne

O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou parcialmente a proposta de acordo entre a União e a farmacêutica Roche Brasil para o cumprimento de liminares envolvendo o medicamento Elevidys, utilizado no tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne . O remédio importado de dose única custa cerca de R$ 16,5 milhões .

Homologada pelo ministro Gilmar Mendes na quinta-feira (19), a decisão foi submetida ao referendo do Plenário em sessão virtual, que deve ser realizada em 2025. A medida revogou uma decisão anterior do próprio ministro, que não obrigava o Governo Federal a comprar o Elevidys.

Dentro dos termos de acordo, a União tem 90 dias para cumprir os trâmites administrativos para o fornecimento do remédio, como o procedimento de inexigibilidade de licitação e disponibilização orçamentária. A proposta também garante redução no valor do medicamento para a aquisição pelo Governo Federal.