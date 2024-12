Sem estoque, Passo Fundo aguarda nova remessa de vacinas contra covid-19

A 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), que abrange Passo Fundo e outros 61 municípios , deve distribuir em breve uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 . São 2.500 doses do imunizante produzido pelo Instituto Serum, na Índia, além de outras doses da Pfizer Baby para o público infantil, ainda não contabilizadas.

As novas remessas chegam para reabastecer o estoque do município, que, segundo a prefeitura, está vazio; a última remessa enviada foi de 300 doses no fim de outubro. O município também não soube informar qual quantas doses serão recebidas por Passo Fundo.