Região Norte tem cinco entre as 20 cidades gaúchas com mais casos de dengue

Planalto é a cidade da região com maior número de casos: 96 confirmados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Região Norte tem cinco entre as 20 cidades com maior número de casos confirmados de dengue no Rio Grande do Sul. Os municípios de Planalto, Passo Fundo, Ijuí, Ibirubá e Aratiba são os que mais registram casos, com 178 confirmados e 242 em investigação. Os dados são contabilizados pelo Painel de Casos de Dengue, do governo estadual.

O ranking mostra cidades da Região Metropolitana nas primeiras posições — a primeira morte do ano foi em Porto Alegre na semana passada. O primeiro do norte gaúcho na lista é Planalto, em quarto lugar, com 96 confirmados. Passo Fundo está na 12ª posição, com 26 dos casos. Em seguida vêm Ijuí (16º) com 21 confirmados, Ibirubá (17º), com 20, e Aratiba (19º), com 15 (veja lista completa abaixo).

Com o maior número de casos na região, a prefeitura de Planalto trabalha no monitoramento pontos considerados "estratégicos", com maior proliferação do vírus. A equipe de endemias é formada por quatro agentes, que fazem ações de prevenção e controle da doença.

— Organizamos a equipe em trabalho coletivo e com ações diárias, com foco nos pontos estratégicos que são vistoriados a cada 15 dias. Nas visitas, orientamos, eliminamos criadouros e aplicamos larvicidas nos depósitos de armazenamento de água — disse o prefeito Cristiano Gnoatto.

A cada paciente positivo, os agentes fazem varredura em um raio de 150m da residência do paciente, para eliminar possíveis criadouros. Também são realizadas ações de conscientização, para alertar os moradores sobre as ações que cada um pode fazer em casa.

Passo Fundo tem redução ante 2024

Prefeitura intensificou as medidas de prevenção e combate à dengue desde que os números subiram em 2024 Felipe Nyland / Agencia RBS

Passo Fundo tem infestação do vírus, mas o cenário é considerado controlado quando comparado com o ano passado, que teve o maior número de contaminações da história: foram 1.968 casos e três mortes. Mesmo assim, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti segue com equipes trabalhando com fiscalizações e orientações nas ruas.

— Os números mostram que conseguimos reduzir a contaminação em comparação ao ano passado. Mas não podemos relaxar porque os piores meses estão por vir. Somos um município infestado e, se cada um de nós não fizer a sua parte, podemos, sim, ter uma epidemia. E a dengue é uma doença que pode matar — afirma a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

De 1º de janeiro a 25 de março de 2024, Passo Fundo já registrava 345 casos de dengue. Em abril o número subiu para 648, e em maio para 691. Por isso, a recomendação da secretaria é seguir com os cuidados.

— Temos equipes nas ruas, fiscalizando e orientando, mas precisamos da ajuda da população. Basta reservar 10 minutos por semana para dar uma olhada no pátio de casa, conferir se nada está acumulando água, e assim conseguimos evitar a proliferação e fazer com que os casos diminuam — orienta Marisa.

Orientações para eliminar os criadouros do mosquito

Mantenha as caixas d'água bem fechadas , com tela e tampa. O mesmo vale para baldes e tonéis.

, com tela e tampa. O mesmo vale para baldes e tonéis. Opte por vasos de plantas sem pratinhos

Guarde pneus em locais cobertos e secos .

. Mantenha piscinas limpas e tratadas.

Descarte o lixo corretamente.

Cidades gaúchas com mais casos confirmados