Polícia Civil investiga origem de ampolas de insulina encontradas em matagal no noroeste do RS

A Polícia Civil investiga a procedência e o motivo para que 70 ampolas de insulina tenham sido descartadas em um matagal em Horizontina , no noroeste gaúcho. Pelo menos 39 estava dentro do prazo de validade .

O medicamento usado no tratamento da diabetes foi encontrado no domingo (23) em uma área de mata perto da RS-305, no trevo que dá acesso ao município de Crissiumal. A Secretaria de Saúde de Horizontina e a Brigada Militar foram acionadas para recolher os produtos.