Insulina em falta: saiba onde encontrar o medicamento em Passo Fundo

Farmácias particulares que fazem parte do programa Farmácia Popular , do governo federal, registram falta de insulinas NPH e regulares , em Passo Fundo.

O medicamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta problemas no abastecimento desde julho , quando um alerta do Conselho Federal de Farmácia (CFF) apontou para a indisponibilidade das insulinas humanas regular e NPH .

O motivo está na falta do insumo de apresentação em frasco em escala global , conforme um comunicado do comunicado da indústria farmacêutica Novo Nordisk , responsável pela fabricação e abastecimento.

Em comunicado, a farmacêutica informou que, nos últimos anos, enfrenta problemas na cadeia de suprimentos em razão do crescente número de pessoas que convivem com doenças crônicas — neste caso, a diabetes.

— A redução na disponibilidade no mercado privado não está relacionada a nenhum problema de qualidade ou segurança do produto e (a empresa) seguirá trabalhando em estreita colaboração com as autoridades de saúde brasileira — informou a companhia.