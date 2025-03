Campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em Passo Fundo 

A campanha de vacinação contra a gripe vai começar na próxima segunda-feira (31) em Passo Fundo , no norte gaúcho. A data antecede o início oficial da campanha, marcado para 7 de abril.

A 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), que abrange 62 municípios da Região Norte, vai receber 21.960 doses na tarde desta quinta (27). A partir de sexta (28), as cidades poderão retirar os imunizantes na sede da coordenadoria, em Passo Fundo.

Passo Fundo receberá um lote inicial com 6.810 doses. A cidade tem 98.642 pessoas que se enquadram nos grupos de risco e a meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 90% de cada população.