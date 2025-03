Moradores contratam empresa para realizar análise da qualidade da água potável em Passo Fundo

Corsan/Aegea afirma que realiza testes na água que chega às torneiras das residências dos moradores. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Moradores do bairro Altos da Boa Vista, em Passo Fundo, no norte do Estado, se uniram para contratar uma empresa privada, de Caxias do Sul, que analisará a qualidade da água que chega às residências. A coleta será realizado nesta quinta-feira (27), mas o prazo para a divulgação dos resultados é de dois a três dias.

Eles relatam que, há pelo menos um mês, vêm sentido cheiro e gosto estranhos no líquido, assim como episódios de coceira e vermelhidão nos olhos e corpo após o banho.

Segundo o presidente do bairro, Leonardo Ricci Serena, as reclamações dos moradores são diárias à Corsan/Aegea, mas que o problema segue sem uma solução.

— A Corsan publicou uma nota dizendo que faz 500 testes diários e que está tudo certo. Por isso, vamos fazer um teste particular para verificar a realidade dessa informação — disse.

Na casa da moradora Ana Pizzolato, a situação tem piorado com o passar dos dias. Ela afirma que a família não tem mais tomado a água da Corsan/Aegea e que tem investido em galões comprados em mercados.

— Estamos comprando água para tomar, cozinhar e até tomar chimarrão. Parece que ela (a água da Corsan) tem um cheiro de podre. Arde os olhos quando a gente vai tomar banho e também dá coceira no corpo. Sai caro no final do mês. A conta de água está ali, com R$ 300, e não dá para tomar, tem que comprar — disse.

O que diz a Corsan

A coordenadora de qualidade da região norte da Corsan/Aegea, Renata Dal Magro, afirma que os testes de potabilidade são realizados de hora em hora nas três estações de tratamento de água da cidade: duas na Vila Rodrigues e uma no bairro São Luiz Gonzaga.

— Nas redes de distribuição os testes também são feitos algumas vezes por semana. Esse é o nosso procedimento padrão. Paralelo a isso, nós também realizamos o atendimento às reclamações dos usuários — explica.

A coordenadora também afirma que a concessionária segue uma portaria de potabilidade que a obriga a utilizar cloro para tornar a água potável.

— O cloro tem uma faixa de aceitação. Essa faixa é ampla e varia de 0,2 a 5 miligramas por litro. As amostras são analisadas nos laboratórios das estações de tratamento aqui de Passo Fundo e atendem a esse padrão — disse.

Água coletada também é analisada nos laboratórios das estações de tratamento. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A gerente da Corsan/Aegea, Beatriz Souza, explica que ao serem acionados pelos usuários, uma equipe da concessionária é deslocada até o local. A primeira ação é realizar um expurgo na torneira onde essa medição será realizada.

— Deixamos a torneira aberta por mais ou menos um minuto para circular água e vir diretamente da rede, para a gente ter essa água circulando dentro da rede e assim conseguir medir — disse.

O próximo passo é realizar a coleta da água em um frasco. O líquido, em contato com o cloro dentro do recipiente, reage apresentando uma cor rosada. O frasco é adicionado a um equipamento higienizado chamado clorímetro, que fornece a medição do cloro presente na água.

— O parâmetro é 0,2 a 5 partes por milhão (ppm) — explica a gerente.

Conforme Renata, até o momento não foram encontrados parâmetros fora do padrão nas amostras coletadas solicitadas por usuários.

— Durante a coleta fazemos a análise de cloro e depois (a amostra) é trazida para o laboratório onde são analisados os demais parâmetros. Todas as amostras foram coletadas, analisadas, e é dado um retorno ao usuário — disse.