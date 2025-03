Vereador de Independência é indiciado por racismo depois de usar expressão "negrice" na tribuna

A Polícia Civil de Três de Maio indiciou por racismo o vereador José da Silva Richter (MDB) após declaração em sessão plenária na Câmara de Independência , município de 6 mil habitantes do noroeste gaúcho.

O inquérito, que será remetido ao Judiciário, concluiu que a fala do político teve cunho racista . Em 20 de janeiro, o parlamentar conhecido como Russo, que também é presidente da Câmara, usou o termo "negrice" para se referir à gestão do ex-prefeito João Edécio (PRD).

Em seu discurso (assista acima), o vereador fez uma comparação depreciativa ao se referir a supostos erros da administração anterior e usar termos racistas para desqualificar o trabalho do Executivo.

De acordo com o Código Penal, o racismo é crime inafiançável e imprescritível . A pena para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça varia de um a três anos de reclusão , além de multa .

Por ser vereador, a pena para esse tipo de crime pode ser agravada , podendo variar de dois a cinco anos de prisão, com aumento de até um terço, dependendo das circunstâncias. A decisão sobre o caso ficará a cargo da Justiça.

Vereador diz que foi "infeliz"

A defesa de Richter afirmou que não teve contato com todas as peças do indiciamento e da acusação. Ainda assim, reiterou que o vereador não se referiu a pessoas ou grupos de pessoas.