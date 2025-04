Primeira massa de ar frio do ano deve chegar nesta semana a Passo Fundo

Chuva acima de média e temperaturas mais amenas devem marcar o mês de abril. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primeira onda de frio do ano deve chegar a Passo Fundo, no norte do Estado, ainda nesta semana. A queda mais expressiva das temperaturas também deve avançar por todo o território gaúcho e ser sentida de forma mais intensa durante o final de semana, conforme o Climatempo.

A sexta-feira (4) deve amanhecer com mínima de 12ºC e o sábado 9ºC (confira a previsão do tempo completa abaixo). Conforme o meteorologista Guilherme Borges, a terça-feira (1º) deve ser marcada por instabilidade com máxima de 25ºC.

— Na quarta, devemos seguir com esse cenário. Somente a partir da quinta-feira, com a diminuição da chuva, é que a gente já vai ver essa condição das temperaturas caindo de maneira mais efetiva. Essa condição é característica da época mesmo, com a passagem de frentes frias mais continentais — explica.

A tendência é que as temperaturas sigam reduzidas ao longo de abril, deixando para trás os dias quentes acima de 30ºC.

Com uma projeção de 140 milímetros de chuva para todo o mês, março registrou apenas cerca de 30 milímetros. Para abril, a expectativa é de chuva um pouco acima da média (entre 140 e 180 milímetros), podendo chegar a 220 milímetros.

— Isso é importante para o Rio Grande do Sul, principalmente pensando na questão de abastecimento, já que o Estado passou por um verão bem seco, com chuva abaixo da média. E agora estamos caminhando para um início de outono com uma tendência de chuva mais presentes no Rio Grande do Sul — disse.

Confira a previsão do tempo

Terça-feira (1º)

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Máxima de 25°C e mínima de 20°C.

Quarta-feira (2)

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Máxima de 25°C e mínima de 20°C.

Quinta-feira (3)

Tempo chuvoso na parte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que seguem até à noite. Máxima de 24°C e mínima de 19°C.

Sexta-feira (4)

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Máxima de 23°C e mínima de 12°C.

Sábado (5)

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Máxima de 21°C e mínima de 9°C.

Domingo (6)