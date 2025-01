Vereador do Noroeste do RS usa fala racista para criticar gestão anterior

Russo Richter é presidente da Câmara Municipal de Independência. Câmara Municipal de Independência / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O vereador José da Silva Richter (MDB), o Russo, de Independência, no Noroeste do Estado, proferiu uma fala racista na tribuna da Câmara Municipal, da qual também é presidente este ano. Enquanto criticava a gestão anterior do agora ex-prefeito João Edécio (PRD), Russo afirmou que não teria problema em fiscalizar eventuais desvios do Executivo, os quais chamou de "negrice" e "bobagem":

— As vezes eu grito, fico triste, me pronuncio assim, empolgado, não é porque tenho alguma coisa contra ninguém. Se eles pensam meio enviesado, e me olham brabo, não tem problema nenhum, é direito deles, mas eu não tenho nada contra eles. Agora, se fizeram negrice, se fizeram bobagem, vão pagar caro, podem ter certeza disso, vamos investigar tudo — bradou.

A manifestação ocorreu durante a segunda sessão ordinária do ano, realizada em 20 de janeiro. Russo usou exemplos que considera negativos do governo que deixou a prefeitura em dezembro para motivar os novos secretários, empossados pelo atual prefeito, Eduardo Marasca (MDB).

À coluna, Russo se justificou dizendo que foi "infeliz" e que sua "revolta (com o prefeito anterior) não justifica" sua manifestação preconceituosa:

— Eu fui infeliz no meu depoimento, mas tenho 30 anos de vida pública, nunca cometi nenhum erro. Fiquei meio revoltado porque o município ficou com cinco processos no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), tirou dinheiro que vinha para pessoas idosas, crianças, para o esporte, que perderam por não cadastrar. Fui infeliz no meu pronunciamento, mas já fiz campanha para vereador que é negro. Minha revolta não justifica minha palavra. Se eu tivesse alguma coisa contra um preto, não teria feito campanha para um amigo meu que é negro e hoje é vereador comigo aqui na Casa — disse.

De acordo com o código penal, racismo é crime. A pena para quem "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça" é reclusão de um a três anos e multa.