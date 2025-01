Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado defende manutenção dos pagamentos do programa Pé de Meia

Cezar Miola durante evento em Brasília, em 2024. André Felinto / Divulgação

O coordenador da Comissão de Educação da Atricon, conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), reforçou nesta segunda-feira (28) a necessidade de se garantir a manutenção dos pagamentos realizados pelo programa Pé de Meia, do Governo Federal. A iniciativa prevê um incentivo financeiro para alunos de baixa renda concluírem o Ensino Médio.

— Todas as despesas públicas devem observar as exigências legais e constitucionais. Assim, caso haja a necessidade de eventuais ajustes, inclusive por determinação dos órgãos de controle, é evidente que deve haver a necessária correção. O importante é que não se tenha nenhum prejuízo ou solução de continuidade na execução do programa — disse Miola.

Em decisão monocrática, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, apontou problemas no programa, determinou o bloqueio de pagamentos e abriu caminho para adversários do presidente Lula começarem uma campanha pelo impeachment com a mesma alegação de ter praticado “pedalada fiscal”, a mesma que derrubou a presidente Dilma Rousseff.

O governo garantiu que o programa não será interrompido e que há recursos disponíveis no orçamento.