Prefeito de Guaíba é reeleito para presidência do Consórcio da Granpal

No Consórcio, Maranata tem a responsabilidade de comandar a área de compras e contratações da Granpal. Quando o grupo precisa contratar alguma consultoria, por exemplo, é o prefeito de Guaíba quem fica encarregado pela busca do serviço.

No foco do novo presidente da Associação estão os temas centrais da discussão da assembleia geral desta segunda-feira: saúde, que enfrenta crise na capacidade de atendimentos na Região Metropolitana; educação, com objetivo de melhorar as notas do Ideb; e energia elétrica, cujos prefeitos têm críticas frequentes às duas concessionárias que atendem a região (CEEE Equatorial e RGE) por frequentes problemas no fornecimento.