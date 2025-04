Brasileirão Feminino: como foi a terceira rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na terceira rodada. Nayra Halm/ Staff Images Woman / CBF

A terceira rodada do Brasileirão Feminino terminou na última segunda-feira (31). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Na abertura da rodada, as Gurias Gremistas empataram em 3 a 3 com o Palmeiras, no último sábado (29). No duelo da Arena Barueri, o Tricolor somou seu segundo ponto na competição. Com o resultado, o time de Thaissan Passos está em 11º.

No dia seguinte, domingo (30), as Gurias Jaconeras receberam o Fluminense na Montanha dos Vinhedos. E voltaram a perder. Desta vez, o tropeço foi por 2 a 1. Assim, o Juventude encerra a rodada em 13º, com um ponto.

Por fim, as Gurias Coloradas foram as últimas a entrar em campo. Na segunda-feira (1º), apenas empataram com o Sport, em 2 a 2, no Sesc Protásio Alves. Com isso, estão em 14º, com um ponto.

O São Paulo, que empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, segue na liderança da Série A-1. Enquanto o Z-2 tem Sport e 3B da Amazônia.

Terceira rodada

Palmeiras 3x3 Grêmio

Ferroviária 3x2 Real Brasília

São Paulo 1x1 Cruzeiro

Juventude 1x2 Fluminense

Bragantino 2x2 Corinthians

Flamengo 5x1 3B da Amazônia

Inter 2x2 Sport

América-MG 1x1 Bahia

Próxima rodada