Juízes farão ato de desagravo à fala do vereador Ramiro Rosário

Ramiro Rosário xingou juiz no microfone do plenário, na sessão extraordinária de 23 de janeiro. Fernando Antunes / Câmara de Vereadores de Porto Alegre / Divulgação

Ganhou corpo a atuação de magistrados contra o vereador Ramiro Rosário (Novo), que chamou o juiz Gustavo Borsa Antonello de "canalha" e "juiz de bosta" na tribuna da Câmara Municipal na semana passada. Após diversos tribunais e entidades terem divulgado notas de repúdio, a Associação dos Juízes do RS (Ajuris) está convocando um ato de desagravo para esta terça-feira (28), a partir das 11h, no Átrio do Palácio da Justiça.

A manifestação servirá para o Judiciário "marcar sua posição contra as ofensas proferidas pelo vereador Ramiro Rosário". Já confirmaram presença os presidentes do Tribunal de Justiça (TJ-RS), Alberto Delgado Neto, e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), Ricardo Martins Costa, além do ouvidor e desembargador do Tribunal de Contas do Estado, Cezar Miola.

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o chefe do Ministério Público Estadual, Alexandre Saltz, também estarão no ato. A manifestação também contará com representantes da Procuradoria da República e de pelo menos oito associações de juristas e magistrados.

No dia seguinte à fala na tribuna, e depois repetida em entrevista à Rádio Gaúcha, o vereador pediu desculpas pela manifestação, a qual atribuiu ao "calor do momento" no plenário. Mesmo assim, o parlamentar terá de enfrentar a Comissão de Ética da Câmara, após denúncia feita pelo novato no Legislativo, Alexandre Bublitz (PT).

Veja a lista dos juízes confirmados