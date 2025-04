UE alerta que exercícios militares da China estão elevando tensões no Estreito de Taiwan

A União Europeia (UE) alertou, em comunicado, que "os exercícios militares de grande escala da China ao redor de Taiwan estão aumentando as tensões no Estreito". O Serviço Europeu de Ação Externa, órgão diplomático do bloco, ressaltou que a paz e a estabilidade na região são de "importância estratégica" para a segurança e a prosperidade globais.

"A UE tem um interesse direto na preservação do status quo no Estreito de Taiwan. Nos opomos a quaisquer ações unilaterais que alterem esse status quo por meio da força ou coerção", afirma a nota. O bloco pede que todas as partes ajam com "moderação" e evitem medidas que possam agravar ainda mais as tensões, "que devem ser resolvidas por meio do diálogo entre as duas margens do Estreito".