Justiça restringe abertura de supermercados de Passo Fundo durante feriados

Clientes terão que antecipar as compras antes dos feriados.

A Justiça restringiu a abertura de supermercados durante feriados em Passo Fundo. Na prática, os estabelecimentos só poderão abrir depois de um acordo coletivo junto aos trabalhadores. A determinação foi assinada pelo desembargador João Batista de Matos Danda, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na quinta-feira (27). Cabe recurso da decisão.

O debate começou no ano passado, quando o sindicato patronal ingressou na Justiça para solicitar a liberação de funcionamento em feriados . A situação inicial foi favorável aos donos de supermercados, mas o Sindicato dos Comerciários recorreu da decisão e recebeu parecer favorável do TRT.

— Agora vamos conversar com a categoria e chamar uma assembleia . Quem vai votar se os estabelecimentos devem ser abertos em feriados ou não são eles (os trabalhadores) e não os sindicatos. A população vai ter que se adequar , porque os mercados irão fechar durante os feriados a partir de agora, e os trabalhadores terão um dia de folga em casa — disse o diretor geral do Sindicato dos Comerciários, Tarciel da Silva, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda (31).

A decisão deve se estender para as 18 cidades da região com representação do sindicato. São elas: