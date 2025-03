Audiência pública debate qualidade do serviço de água e saneamento básico de Passo Fundo 

Audiência pública debateu a qualidade do serviço de abastecimento da água e saneamento básico de Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Uma audiência pública realizada na noite desta quinta-feira (20) debateu melhorias no serviço de água e esgoto de Passo Fundo. O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores.

A audiência aberta ao público foi proposta por uma frente parlamentar, após repetidos episódios de falta de água nos bairros e relatos de valores de contas de água exorbitantes por parte da população.

Dez representantes e moradores de bairros do município puderam se manifestar no início da audiência. Durante o encontro, o diretor executivo da Corsan, Rodrigo Lacerda, afirmou que entre os principais eixos de atuação da concessionária nos próximos anos em Passo Fundo está a redução do desperdício de água.

— Até um ano atrás, 50% da água que era distribuída nas estações de tratamento em Passo Fundo era perdida no processo antes de chegar à casa da população. Esse ano o número já está em 46%. Nossa expectativa é atender a meta contratual que é até 2033. A gente tem um índice de perdas inferior a 30%, que é bem abaixo da média nacional que está na ordem de 45% — explica.

Lacerda também afirma que a perfuração dos poços artesianos deve reforçar o abastecimento de água da cidade e reduzir as perdas de água.

— À medida que você coloca a central de tratamento em bairros específicos e isola aquele bairro com a central e com menos perdas da rede de água, você tem uma qualificação no abastecimento e uma melhora na condição da distribuição de água — disse.

Além do abastecimento e qualidade da água, os moradores também questionaram sobre os valores abusivos cobrados pelo serviço que, em alguns casos, saltou de R$ 300 para R$ 1,3 mil.

Representantes de bairros do município participaram da audiência na noite desta quinta-feira. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Dados apresentados pelo representante da concessionária mostram que 85% da população de Passo Fundo tem um consumo de água de até 20 metros cúbicos, o que representa uma conta de R$ 202. Segundo Lacerda, nenhum cliente será prejudicado e terá que pagar uma conta que não é devida.