Associações de moradores de bairros elegem novos representantes para os próximos quatro anos em Passo Fundo

Em Passo Fundo , 46 bairros elegeram novos representantes comunitários neste domingo (23). As eleições começaram às 9h e seguiram até as 16h em diferentes locais de cada bairro.

Dos 46 bairros com votação marcada , 38 tinham chapa única (confira abaixo). Em cinco associações, houve disputa entre duas chapas. Já no bairro Dona Júlia, três nominatas concorreram (confira a lista dos eleitos abaixo).

No total, foram contabilizados 6.702 votos entre todas as urnas das 46 comunidades quer realizaram a votação neste domingo (23). Os candidatos eleitos representarão seus bairros, vilas, núcleos habitacionais, distritos e loteamentos pelos próximos quatro anos .

A Associação dos Moradores e Amigos do Centro (Amac) e o bairro Leonardo Ilha realizaram suas eleições no segundo semestre de 2024 e não precisaram participar do pleito neste final de semana.