Corpo de adolescente que estava desaparecido é encontrado no Rio Erechim, em Jacutinga

Foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (24), o corpo do adolescente de 17 anos que estava desaparecido após cair de um barco de madeira no Rio Erechim, em Jacutinga, no norte do Estado. Ele foi identificado como Wéslley Mirosmar Vieira Fagundes.

Conforme o 7º Batalhão de Bombeiros Militar, as buscas subaquáticas iniciaram às 9h45min. O corpo da vítima foi encontrado às 16h22min a uma profundidade entre 3 a 5 metros.

Ainda segundo os bombeiros, a testemunha que presenciou a queda do adolescente na água na tarde de domingo (23) estava confusa e não soube precisar o local exato onde Wéslley teria desaparecido.

Durante as buscas, três mergulhadores realizaram nove mergulhos de cerca de 30 minutos de duração. No total, a operação durou 6h30min dentro de uma área de 600 m², do meio do rio em direção à margem.