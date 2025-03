A Companhia Nacional de Abastecimento ( Conab ) anunciou, nesta sexta-feira (28), a abertura do edital para o concurso público do órgão.

As oportunidades são para níveis superior e médio, com salário inicial de até R$ 8,1 mil .

São vagas para diferentes Estados do país, sendo elas: 34 vagas para cargo de assistente (nível médio) e 369 para cargos de analista (nível superior).

Requisitos para o Concurso do Conab

Para analista, as vagas requerem nível superior nos cursos de: administração, contabilidade, arquitetura, engenharias (civil, elétrica, mecânica, de alimentos, agrícola e agrônomica), nutrição, psicologia, economia, gestão do agronegócio, arquivologia, direito, estatística, jornalismo, marketing, letras, pedagogia e tecnologia da informação.

Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e 20% para pessoas com deficiência .

As inscrições ocorrem de 14 de abril a 15 de maio, através do site do Instituto Consulpam, banca organizadora. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para cargos de nível superior.