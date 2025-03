Integrado UPF abre inscrições para bolsas de estudo em cursos técnicos

O Centro de Ensino Médio Integrado da Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudo em quatro cursos técnicos. O prazo para participar vai até 4 de abril .

As bolsas são para estudantes que ingressarem no primeiro semestre de 2025 e fazem parte do Programa de Gratuidade Educacional para a Educação Básica. Ao todo são 11 bolsas integrais (100%) e 12 bolsas parciais (50%) distribuídas entre os cursos técnicos em Biocombustíveis, Eletrotécnica, Radiologia e Enfermagem.