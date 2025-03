UPF e Comung lançam portal que dá acesso a serviços e projetos acadêmicos à comunidade

A Universidade de Passo Fundo (UPF) lançou nesta terça-feira (25) a Plataforma ON, iniciativa liderada pelo Consórcio das Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul (Comung) que coloca num só espaço o conhecimento das instituições a serviço da sociedade, do setor produtivo e das políticas públicas.