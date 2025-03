Técnica do Grêmio fala sobre expulsões e avalia empate com a Ferroviária: "Precisamos de um equilíbrio emocional"

Thaissan Passos no comando do Grêmio diante da Ferroviária. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio somou seu primeiro ponto no Brasileirão Feminino. Estreando como mandante, o Tricolor empatou em 1 a 1 com a Ferroviária pela segunda rodada da competição nacional. O duelo foi realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

As Gurias Gremistas fizeram um primeiro tempo praticamente impecável, e saíram na frente, com gol de Karol Arcanjo. Na etapa final, porém, o Tricolor não conseguiu segurar o resultado e sofreu o empate, com Millene Fernandes balançando as redes.

— Uma coisa que eu venho falando para as meninas é que a precisa conseguir ter um equilíbrio emocional nos momentos em que o jogo se transforma no caos, precisamos tomar melhores decisões em alguns momentos, mas também nos apegar às coisas positivas. Fizemos dois grandes primeiros tempos (contra Ferroviária e Cruzeiro), saindo ganhando contra equipes que vão brigar (pelo título) — afirmou a técnica Thaissan Passos.

A partida ainda teve pênalti desperdiçado por Yamila Rodríguez. No primeiro tempo, a atacante argentina teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas parou na goleira Luciana.

— Pênalti é uma coisa que eu trabalho no mínimo três vezes na semana. A gente, inclusive, está fazendo um torneio de pênalti para que elas estejam preparadas pra isso. Então, assim, não é desculpa de quem empatou, é uma pessoa que sabe o que tá fazendo e agora é tomada de decisão — explicou.

Problema recorrente

O Grêmio ainda enfrentou o mesmo problema de todos os jogos da temporada: os cartões. Em três partidas, o time gaúcho já teve quatro expulsas. Desta vez, foi Bia Santos quem teve de ir para o chuveiro mais cedo.

— Cada situação é uma. A da Tayla no jogo passado também é uma tomada de decisão. A Barão é uma menina muito intensa, gosta muito de ganhar. E a Bia, hoje (quarta-feira), sendo bem sincera, acho que não foi para cartão nenhuma situação. Ela estava correndo ali. Só que a arbitragem é falha também — completou:

— Mais uma vez, eu vou falar que é tomada de decisão. Mais uma vez, vou falar que é um equilíbrio emocional. No momento em que o jogo está um caos, eu não vou chegar tão duro, vou tentar fazer a menina jogar a bola pra trás e recomeçar. E foi isso o que falei para elas no vestiário, precisamos manter o equilíbrio.

Por conta da expulsão desta quarta, a meio-campista terá de cumprir suspensão na próxima rodada. Por outro lado, a zagueira Tayla e a lateral Dani Barão limparam a ficha e voltam a ficar à disposição.

Sequência difícil

O próximo duelo será contra (mais um) adversário difícil. No sábado (29), as Gurias Gremistas terão o Palmeiras pela frente. O jogo será na Arena Barueri, no estado paulista.

— Todo mundo veio falar para mim que o Grêmio pegou a sequência mais difícil nos três primeiros jogos. Só que eu sempre tento tirar uma coisa positiva disso tudo, porque isso já vai me dar uma análise do que eu vou encontrar se conseguirmos produzir aquilo que a gente pode — complementou:

— É muito mais uma questão de entendermos que trabalhamos com cabeça, tronco e membros. Não podemos tirar a cabeça e fazer com que elas somente corram (risos), precisamos entender o que podemos fazer para que elas (atletas) tenham esse equilíbrio.

O Grêmio abriu a temporada diante do atual campeão brasileiro, o Corinthians, na Supercopa Feminina. Depois, enfrentou dois adversários diretos por título e vaga na Libertadores: Cruzeiro e Ferroviária.