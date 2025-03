"Não é ansiedade, é uma questão de organização", diz capitã do Grêmio após novo empate no Brasileirão

As Gurias Gremistas viram, mais uma vez, a vitória escapar por entre os dedos no Brasileirão Feminino 2025. Desta vez, diante do Palmeiras, elas chegaram a estar à frente no placar em duas oportunidades, mas sofreram o empate nos acréscimos do segundo tempo. O 3 a 3 faz com que o Grêmio vá para a data Fifa sem vencer no Campeonato Nacional.