Grêmio sai na frente, mas cede empate para a Ferroviária no Brasileirão Feminino

Grêmio não conseguiu segurar o resultado contra a Ferroviária. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

Mais uma vez, o Grêmio saiu na frente. Mais uma vez, fez um primeiro tempo impecável. E, mais uma vez, não conseguiu segurar o resultado. Desta vez, diante da forte Ferroviária, as Gurias Gremistas empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (26), pela segunda rodada do Brasileirão Feminino.

Em duelo realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Tricolor saiu na frente com gol da estreante Karol Arcanjo, ainda no primeiro tempo. Mas viu a Ferrinha igualar tudo na etapa final, com Millene Fernandes. A partida ainda teve pênalti perdido por Yamila Rodríguez, e as expulsões de Micaelly e Bia Santos.

Com o resultado, o Grêmio está momentaneamente na 10ª colocação, com um ponto. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (29), às 15h, contra o Palmeiras. O duelo será na Arena Barueri, no estado paulista.

Formação gremista

Thaissan Passos teve de mudar o time do Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos teve de fazer três alterações no time titular. A começar pela defesa, Maria Dias assumiu a lateral direita, por conta da suspensão de Dani Barão. O caso foi o mesmo de Karol Arcanjo na zaga, na vaga de Tayla.

A linha defensiva ainda contou com Raissa Bahia na lateral esquerda (após processo de concussão de Katielle) e Mónica Ramos como a zagueira por este mesmo lado. Raissa permaneceu no gol.

O meio de campo foi mantido, com Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini. Enquanto no ataque mais uma alteração: Drika iniciou entre as 11 pela direita (na vaga que havia sido de Raissa Bahia contra o Cruzeiro). Giovaninha foi a atacante pela esquerda e a argentina Yamila Rodríguez seguiu como a referência ofensiva.

Vantagem gremista

Karol Arcanjo (esquerda) marcou seu primeiro gol com a camisa gremista. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio começou pressionando e encurralando a Ferroviária no campo de defesa. O time tricolor, porém, demorou a acertar-se no último passe. Só que quando o fez, já deixou seu cartão de visitas para as paulistas.

Aos 16 minutos, Camila Pini cobrou escanteio pela esquerda e, após falha da zagueira Andressa, a bola sobrou para que Karol Arcanjo mandasse de pé direito às redes. Era a estreia da zagueira tricolor já com gol.

O Grêmio não deu descanso à Ferroviária, e teve chance de ampliar dois minutos depois. Após Camila Pini ser derrubada por Luana na área, a árbitra Charly Wendy assinou penalidade máxima. A argentina Yamila Rodríguez foi para a cobrança, mas bateu fraco e parou em defesa da experiente Luciana.

Mesmo com a vantagem, as Gurias Gremistas queriam mais, e chegaram próximas do segundo gol aos 25 minutos. A meia Daniela Montoya arriscou da entrada da área e exigiu grande defesa de Luciana, que tirou com a ponta dos dedos.

O ritmo seguiu alto e, dois minutos depois, Camila Pini interceptou a saída errada da Ferroviária e saiu cara a cara com Luciana. A finalização, porém, passou raspando pela trave direita das paulistas.

As Guerreiras Grenás chegaram a balançar as redes na primeira oportunidade que tiveram. Aos 31, após falta pela esquerda, a bola sobrou para que Kati apenas empurrasse para o fundo do gol. Em um primeiro momento, o lance foi validado. Depois, porém, em conversa com a árbitra Charly Wendy, a auxiliar Jeissyevan Freitag assinalou impedimento.

A arbitragem seguiu se envolvendo em polêmicas quando, aos 38, advertiu Fátima Dutra apenas com o amarelo após a lateral cometer falta em Camila Pini próxima à área. A meia gremista sairia cara a cara com Luciana, não fosse o encontrão entre as duas.

O Grêmio ainda teve uma última chance no primeiro tempo, aos 45, com Yamila Rodríguez. Da pequena área, a atacante gremista finalizou, mas mandou muito longe do gol.

Reta final

Grêmio levou o empate da Ferroviária no segundo tempo. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A Ferroviária voltou com outra postura para o segundo tempo e até tentou pressionar o Grêmio nos primeiros minutos. Mas não demorou muito para que o Tricolor igualasse as ações e construísse sua primeira oportunidade. Aos 4, Camila Pini viu Luciana adiantada e arriscou do meio da rua. A bola, porém, foi por cima da meta.

As Guerreiras Grenás, no entanto, foram mais efetivas. Aos 10, chegaram à área com perigo pela primeira vez, e venceram a defesa gremista. Após cruzamento de Darlene, Millene Fernandes apareceu sozinha no segundo poste para empurrar para o gol e empatar o resultado.

A partida ainda deu ao Grêmio a oportunidade de, pela primeira vez na temporada, ter superioridade numérica. Depois de duas faltas em sequência, a meia Micaelly recebeu dois cartões amarelos e foi expulsa, aos 20.

A baixa, porém, não desaminou a Ferroviária. A equipe de Jéssica de Lima queria os três pontos, e voltou a ter chance aos 27, quando Millene Fernandes carimbou a trave. Na sobra, Kati ainda teve chance de finalizar, mas mandou pela linha de fundo.

As Guerreiras Grenás voltaram a assustar aos 35. Após jogada de Darlene, Mariana Santos saiu na cara do gol, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

Com as trocas por cansaço, o Grêmio não conseguia manter o ritmo e sequer assustava a Ferroviária. A defesa afeana só voltou a trabalhar aos 40, quando Luana afastou de carrinho uma finalização de Giovaninha.

Na reta final, ainda deu tempo de o Grêmio perder uma atleta. Após falta em Mariana Santos, na entrada da área, Bia Santos recebeu o segundo amarelo e foi para o vestiário mais cedo.

A Ferroviária, que já estava gostando do jogo, empolgou-se ainda mais. Aos 47, Darlene venceu a marcação e saiu cara a cara com Raissa. A virada só não aconteceu graças a uma grande defesa da goleira gremista.

Brasileirão Feminino — 2ª rodada — 26/3/2025

Grêmio (1)

Raissa; Maria Dias, Karol Arcanjo (Brito, 34'/2ºT), Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos, Daniela Montoya (Amanda Brunner, 34'/2ºT) e Camila Pini (Jessica Peña, 22'/2ºT); Drika (Gisele, 11'/2ºT), Giovaninha e Yamila Rodríguez (Valeria Paula, 22'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.

Ferroviária (1)

Luciana; Kati, Luana, Andressa e Fátima Dutra (Rafa Soares, 41'/2ºT); Cris (Nicoly, 34'/2ºT), Duda e Micaelly; Neném (Darlene, INT), Mariana Santos (Nat Vendito, 47'/2ºT) e Millene Fernandes (Júlia Beatriz, 47'/2ºT). Técnica: Jéssica de Lima.

GOLS: Karol Arcanjo (G), aos 16 minutos do 1º tempo; Millene Fernandes (F), aos 10 minutos do 2º tempo.

Karol Arcanjo (G), aos 16 minutos do 1º tempo; Millene Fernandes (F), aos 10 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Duda Santos, Fátima Dutra, Micaelly, Luana (F); Bia Santos (G)

Duda Santos, Fátima Dutra, Micaelly, Luana (F); Bia Santos (G) CARTÃO VERMELHO: Micaelly (F) e Bia Santos (G)

Micaelly (F) e Bia Santos (G) LOCAL: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo;

Estádio do Vale, em Novo Hamburgo; ARBITRAGEM: Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS).