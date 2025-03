Três atletas que podem se destacar pelo Grêmio no Brasileirão Feminino

Grêmio segue em preparação para a Série A-1. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Gurias Gremistass abrirão o Brasileirão Feminino diante do Cruzeiro. O time de Thaissan Passos irá a campo no próximo domingo (23), às 18h30min, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

O Grêmio pode ter alguns destaques individuais na briga para tentar avançar às semifinais pela primeira vez.

GZH aponta três atletas que tem potencial para chamar a atenção na campanha tricolor. Confira abaixo.

Dani Barão (lateral-direita)

Dani Barão vai para sua quarta temporada de Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

No Grêmio desde 2022, Dani Barão irá para sua segunda temporada entre as titulares do Tricolor. Quando desembarcou em Porto Alegre, jogava como atacante. Mas foi como lateral-direita que conquistou uma vaga entre as 11 de Thaissan Passos.

Dedicada ao novo desafio, Dani Barão chamou a atenção em diversos jogos da última temporada, especialmente no setor ofensivo. A atleta esteve em campo em 26 jogos, com cinco assistências.

Em sua segunda temporada como lateral, a expectativa é de que mantenha a constância.

Daniela Montoya (meia)

Montoya é jogadora da seleção colombiana. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A meia colombiana chegou ao Grêmio com status de principal contratação do clube. Com 34 anos, Montoya é figura constante nas convocações da seleção colombiana e disputou a última edição das Olímpiadas.

Debutando em um clube brasileiro, a atleta tem um currículo com passagens por equipes colombianas.

Em Porto Alegre, a expectativa é de que Montoya mude o patamar do meio-campo gremista para que o Tricolor lute atinja os objetivos de 2025.

Gisele (atacante)

Gisele é cria da base. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Das categorias de base vem uma das joias do Grêmio. Com apenas 17 anos, Gisele já teve suas primeiras oportunidades no elenco profissional, e não sentiu a pressão.

Seu principal momento foi no Gre-Nal da terceira rodada do Gauchão 2024. À época, pressionou a saída de bola da goleira Bárbara na jogada que terminou com o gol de Raissa Bahia e a vitória no clássico.

Este foi apenas um dos 17 jogos que Gisele disputou pelo profissional do Grêmio. Além disso, também tem seis gols e três assistências pela equipe principal.

A expectativa é de que a jogadora receba mais oportunidades em 2025 e, por consequência, continue se destacando.