Brasileirão Feminino: quantos pontos são necessários para escapar do rebaixamento

O Brasileirão Feminino se iniciou com uma novidade em relação às últimas temporadas. Neste ano, apenas dois times serão rebaixados à Série A-2 - e não mais quatro, como era determinado até 2024.

A mudança ocorre por uma medida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que, até 2027, quando houver a Copa do Mundo Feminina no Brasil, 20 times estejam na elite do Brasileirão.