As Gurias Jaconeras enfrentam o Corinthians na próxima quinta-feira (27), às 16h, no Parque São Jorge, em São Paulo. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Corinthians x Juventude

Corinthians: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla, Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

Juventude: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Maiza Piovezan; Alice, Dani Venturini e Drielly; Pissaia (Jaielly), Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Corinthians x Juventude

Gleika Oliveira Pinheiro (PA), auxiliada por Giovanni Crescencio (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP).

Onde assistir a Corinthians x Juventude

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Corinthians x Juventude

Corinthians

As Brabas iniciaram o Brasileirão Feminino com vitória. Fora de casa, o Corinthians goleou o Real Brasília por 8 a 2 e, pelos critérios de desempate, assumiu a vice-liderança da Série A-1.

Na estreia, o técnico Lucas Piccinato optou por dar rodagem no time. A goleira Lelê e a volante Thais Ferreira, por exemplo, sequer foram relacionadas para o jogo. Há expectativa que o Corinthians siga mesclando a equipe na segunda rodada.

Juventude

As Gurias Jaconeras começaram a Série A-1 com empate. Em Bento Gonçalves, o Juventude ficou no 1 a 1 com o América-MG. Por conta disso, encerrou a rodada de abertura na oitava colocação.

Para o próximo jogo, o Alviverde não poderá contar com a zagueira Bell Silva (que atuou como lateral-esquerda) diante do Corinthians. A atleta foi expulsa e terá de cumprir suspensão automática.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.