Atacante do Juventude comemora gol e valoriza "ponto importante" na estreia do Brasileirão Feminino

Kamile Loirão marcou o primeiro gol do Juventude na história da Série A-1. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A atacante Kamile Loirão escreveu seu nome na história do Juventude. O primeiro gol da equipe alviverde na elite do Brasileirão Feminino saiu de seus pés, no último sábado (22), no empate em 1 a 1 com o América-MG.

Durante a partida realizada na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a jogadora abriu o placar para as Gurias Jaconeras. As Spartanas, no entanto, igualaram o resultado na sequência, com Gadu.

— A melhor estreia que eu poderia ter era marcando gol, ainda mais num momento histórico, sendo o primeiro gol do Juventude no Brasileiro da Série A-1. Era algo que eu vinha trabalhando bastante desde que cheguei, pegando firme nos treinos para chegar preparada para a minha primeira partida pelo clube — disse Kamile.

Ela também destacou a importância de pontuar desde o início.

— Fico feliz em ajudar a equipe em uma partida difícil, na qual infelizmente não conseguimos sair com a vitória, mas somamos um ponto importante para iniciar a competição.

Kamile Loirão chegou ao Juventude nesta temporada, após passagem pelo Bahia. Na carreira, ela também já vestiu as cores de Corinthians, Inter e Santos.

Agora, a atacante reencontra um de seus ex-clubes. Na quinta-feira (27), às 16h, as Gurias Jaconeras enfrentarão as Brabas no Parque São Jorge, em São Paulo.

— Temos um dos confrontos mais difíceis do campeonato pela frente. Todas nós sabemos da qualidade da equipe do Corinthians, que cresce ano após ano, sempre sendo uma das favoritas aos títulos que disputa, então será um jogo complicado, sem dúvidas — destacou Kamile, que completou sobre a estratégia:

— Temos que nos defender muito bem e buscar aproveitar as oportunidades no ataque para somar pelo menos um ponto fora de casa, que será muito importante.