Van elétrica produzida em Caxias do Sul estará na frota dos Correios

Arrow One é uma van 100% elétrica. Arrow Mobility / Divulgação

Mais um passo importante para a Arrow Mobility. A fabricante caxiense de vans elétricas fechou uma parceria com os Correios para um projeto-piloto de uso de veículos de grande porte em algumas regiões do país. Para a iniciativa, será utilizado o modelo 100% elétrico Arrow One.

O projeto começa com uma van em São Paulo e a previsão de início das operações é em abril. O objetivo é reduzir custos operacionais, otimizar as rotas de entrega e facilitar a distribuição unificada de cartas e encomendas. Além dos ganhos operacionais, a iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos carteiros.

A negociação, conforme a Arrow, começou ainda no governo passado.

