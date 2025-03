Fabricante caxiense de van elétrica e empresa de logística iniciam operação piloto na Serra 

Duas vans já circulam pela Serra. Arrow Mobility / Divulgação

A caxiense Arrow Mobility firmou uma parceria com a DHL Express Brasil para impulsionar a eletrificação da frota de entregas urbanas da empresa de logística. Já são dois veículos Arrow ONE circulando pela Serra com a marca da empresa global que é referência no setor de envios expressos.

As vans estão sendo usadas em operações de last mile (última parte do transporte de um produto, ou seja, a saída do centro de distribuição até o cliente). O modelo foi projetado para substituir até duas vans tradicionais ou quatro furgões menores.

A iniciativa é importante para a Arrow porque representa um passo estratégico para a expansão da empresa no mercado de logística sustentável. A empresa já fornece para a To Do Green, principal operadora de veículos elétricos da Amazon, e para a Localiza, que aluga os veículos para o Mercado Livre. Está presente também na Argentina, por meio do Grupo Fenix.

— Ter a DHL Express Brasil como parceira é um grande marco para a Arrow Mobility. O Arrow ONE é ideal para operações last mile, pois alia eficiência, sustentabilidade e economia operacional. Estamos confiantes no sucesso desta operação e no potencial de expansão dessa parceria — diz Marcelo Simon, Head de Business da Arrow Mobility.

A DHL Express Brasil busca expandir a participação de veículos elétricos de 10,5% para 15,5% ainda este ano e ampliar a frota de elétricos em 35% até 2026.