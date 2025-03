Cooperativa da Serra compra frigorífico com capacidade para abater 600 suínos por dia

Parceiro da Santa Clara há três anos, o frigorífico Agrodanieli , em Vila Lângaro, no Norte do RS, agora é da cooperativa. A empresa de Carlos Barbosa acaba de anunciar a compra da unidade e passará a comandar as operações a partir de maio. Todos os cerca de 100 funcionários serão recontratados.

Com a aquisição, a Santa Clara passa a contar com dois frigoríficos e sete suinoculturas: uma em Carlos Barbosa, uma no Alto Jacuí e cinco no Alto Uruguai. Além disso, a cooperativa conta com três indústrias de laticínios, duas fábricas de ração, 30 lojas de varejo e sete centrais de distribuição.