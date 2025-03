Juventude empata com o América-MG na estreia do Brasileirão Feminino 

As Gurias Jaconeras entraram em campo, neste sábado (22), para um jogo histórico. Pela primeira vez, o Juventude esteve em campo pela elite do Brasileirão Feminino. Em partida disputada, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, empate em 1 a 1, com o América-MG. O gol alviverde, que abriu o placar, foi da atacante Kamile Loirão.

Na segunda rodada, na próxima quinta-feira (27), o Juventude visita o Corinthians, atual pentacampeão, no Parque São Jorge, às 16h.

O confronto

As visitantes dominaram a maior parte do primeiro tempo. Aos seis minutos, Iara recebeu passe na lateral da grande área pela direita e cruzou rasteiro na entrada da pequena área. A camisa 10, Rafa Levis, chegou finalizando para defesa de Renata. Aos 21 minutos, Gadú chutou cruzado e a goleira Renata defendeu firme na pequena área.

A primeira tentativa alviverde aconteceu aos 32. Após escanteio cobrado por Pissaia, a bola sobrou para Kamile Loirão, que tentou de calcanhar, na volta Bell Silva bateu em cima da marcação.

Aos 46, a principal chance das Esmeraldas no primeiro tempo. Após lançamento do campo de defesa da volante Alice, Pissaia contou com erro da defesa mineira e recebeu na área. Ela finalizou de pé esquerdo. A bola passou perto da trave direita.

Kamile Loirão marcou o gol do Juventude no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

Na volta para o segundo tempo, as comandadas de Luciano Brandalise melhoraram. E aos 12 minutos, abriu o placar com Kamile Loirão. A atacante recebeu na pequena área, driblou a Mimi e bateu alto na saída da goleira. Juventude 1x0 América-MG.

No entanto, aos 17, a arbitragem marcou pênalti duvidoso da volante Alice em cima da Arias. Um minuto depois, a camisa 9 Gadú bateu rasteiro no canto direito. Tudo igual: 1 a 1.

Aos 34, quase o segundo gol do Juventude. Após cruzamento da Alice pela direita, Jaielly cabeceou e goleira Tainá espalmou para escanteio. Aos 47, a goleira Renata salvou o Ju. Após finalização de Radija, a camisa 1 foi no canto e evitou a virada. Fim de jogo: Juventude 1x1 América-MG.

O Ju, do técnico Luciano Brandalise, atuou com: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília (Beta, 29/2º) e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Drielly (Eduarda Tosti, 12/2º); Pissaia (Jaielly, int), Teté e Kamile Loirão (Eduarda, 24/2º).