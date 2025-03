Julgamento de Gérard Depardieu por agressões sexuais começa nesta segunda-feira

Gérard Depardieu chegou ao tribunal em Paris acompanhado de seu advogado, Jérémie Assous. Dimitar DILKOFF / AFP

Um dos maiores nomes do cinema francês, Gérard Depardieu começa a ser julgamento nesta segunda-feira (24) em Paris por agressão sexual contra duas mulheres durante as filmagens de um longa-metragem em 2021, no primeiro caso que vai a julgamento.

Os fatos aconteceram durante a gravação do longa-metragem Les Volets Verts (sem lançamento no Brasil), do diretor Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção de 34 acusam o artista de agressão, assédio e insultos sexistas nos bastidores do filme.

O julgamento, que foi adiado em outubro, estava previsto para começar às 13h30min (9h30min no horário de Brasília) no Tribunal Correcional de Paris e prosseguir pelo menos até terça-feira (25). O ator de 76 anos é defendido pelo advogado Jérémie Assous, com quem chegou ao local.

Depardieu, que fez mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo. Se for considerado culpado pela totalidade dos crimes, ele por pegar até cinco anos de prisão e pagar multa de 75 mil euros às vítimas. O ator chegou a ser detido em abril de 2024, mas foi liberado no mesmo mês.

Entenda o caso

A primeira mulher, uma cenógrafa chamada Amélie, afirma que durante as filmagens, em setembro de 2021, em uma mansão em Paris, o ator gritou que queria um ventilador porque não conseguia mais "ter uma ereção" devido ao calor.

Ele então afirmou que podia "fazer as mulheres chegarem ao orgasmo sem tocá-las" e, uma hora depois, ele a agarrou e apalpou a cintura, a barriga e os seios dela, enquanto fazia "comentários obscenos", segundo o seu relato.

Sarah (pseudônimo) foi a assistente de direção do filme e também denunciou a lenda do cinema francês por tocar duas vezes em seus seios e nádegas em agosto de 2021, disse ela ao Mediapart.

Anouk Grinberg, uma das atrizes do filme, disse à AFP que o ator usava "palavras obscenas".

— Quando os produtores contratam Depardieu para trabalhar em um filme, eles sabem que estão contratando um agressor — declarou a atriz.

Saúde do ator

O julgamento estava marcado para outubro, mas foi adiado após o réu não comparecer ao tribunal. Depardieu alegou sequelas de uma cirurgia cardíaca e diabetes, que teriam sido agravadas pelo estresse causado pela sessão que se aproximava à época.

Conforme o advogado do ator, o julgamento deve ser organizado de forma que as sessões não excedam seis horas e que os intervalos sejam feitos "quando Gérard Depardieu precisar". Eventuais ajustes serão detalhados no início do julgamento, afirmou o Ministério Público à AFP. Carine Durrieu-Diebolt, advogada de uma das denunciantes, afirmou que o perito garantiu que o réu estava com "boa, até mesmo muito boa saúde, em termos de problemas cardíacos e diabetes".

Além do caso que começa a ser julgado nesta segunda-feira, outras 20 mulheres acusaram Depardieu de comportamento semelhante. No entanto, a maioria das queixas foi rejeitada devido ao prazo de prescrição.

A atriz francesa Charlotte Arnould foi a primeira a registrar uma queixa. Em agosto, o Ministério Público de Paris solicitou que o ator fosse julgado por estupro e agressão sexual.