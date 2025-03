9 dicas para combater problemas de saúde mental nas empresas

A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ser uma prioridade nas empresas, especialmente após a recente atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que exige ações específicas para enfrentar o estresse, o assédio e a sobrecarga psicológica. A alteração exige que, a partir de 26 de maio de 2025, as organizações adotem medidas claras e eficazes para identificar e combater esses problemas, incluindo a saúde mental como um risco ocupacional oficial.