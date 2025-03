Belo e Gracyanne Barbosa se reencontram: "Impossível não ter uma boa relação"

O relacionamento de Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim em abril de 2024, após 16 anos. TV Globo / Reprodução

Gracyanne Barbosa reencontrou o ex-marido, Belo, pela primeira vez desde que foi eliminada do BBB 25, com 51,38% dos votos. O momento ocorreu no Domingão do Huck deste domingo (23).

No programa, o apresentador Luciano Huck brincou de "apresentar" os dois um para o outro, como se o antigo casal estivesse apenas se conhecendo. Em seguida, Belo afirmou que era a primeira vez que ele encontrava a ex-esposa após a eliminação no reality show.

— A gente não se encontrou mesmo depois que ela saiu do Big Brother — disse o cantor — A gente está se reencontrando hoje aqui no palco.

Enquanto estava no BBB, Gracyanne falou sobre o ex algumas vezes, sempre em tom respeitoso. Ela até o chamou de "homem da minha vida".

— É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre — afirmou a ex-sister, no Domingão.

Belo concordou:

— Lógico que eu tenho um carinho, um amor e um respeito tão grandes por ela. Ela faz parte da minha história, nunca vai deixar de fazer.

Ele também convidou Gracy para dançar ao som da música Reinventar.

Gracyanne Barbosa no BBB 25

Enquanto estava no BBB 25, Gracyanne ficou em um quarto secreto após a eliminação da irmã, Giovanna. O retorno da musa fitness à casa marcou o início do jogo individual na edição, o que foi celebrado pelos fãs do reality, que tinham Gracyanne como uma das favoritas ao prêmio milionário.

De volta ao convívio com os colegas, Gracyanne falou sobre o antigo relacionamento com o cantor Belo. Ela disse se arrepender dos erros que cometeu que acabaram culminando no fim do casamento. O casal ficou junto por 16 anos e, apesar de rumores na internet e na imprensa, garantiu que não houve traição de nenhuma das partes.

— Você falou uma coisa da minha vida que eu errei fora (da casa) e não corri. Independente do motivo que me levou a fazer, falei "Cara, eu errei". E me arrependo muito. Mas eu só podia pedir desculpa. E não fiz isso escondido, eu poderia ter feito. Mas fiz isso para o Brasil inteiro e eu me arrependo muito, porque o Belo é o homem da minha vida — disse Gracyanne.